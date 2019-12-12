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Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Payas-İskenderun Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler.

12.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:14Payas-İskenderun arası yol ücretsiz oldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Payas- Otoyolu'nu kullananlar bundan sonra ücret ödemeden yoldan yararlanabilecekler.

İskenderunOtoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Konuya ilişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza bu güzel karar için şükranlarımızı sunuyoruz. Hatay milletvekillerimizin üstün gayretiyle otoyolun önemli bir kısmı ücretsiz hale geldi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın Hatay ziyaretinde söz verdiği bir vaadin gerçekleşmesinden milletvekilleri olarak mutlu olduklarını ifade eden Yayman, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçların, geçiş ücretinden muaf tutulduğunu kaydetti. - HATAY

Cumhurbaşkanı, İskenderun, Hatay, Payas, Güncel

Kaynak: İHA

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