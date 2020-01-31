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Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu

Payas Kaymakamı Polat Kara, Yenişehir Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

31.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:18Payas Kaymakamı Kara, Yenişehir sakinleriyle buluştu
Kaymakamı Polat Kara, Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Kara, kaymakamlık toplantı salonundaki programda, mahallelilerin istek ve şikayetlerini dinledi.
Bu tür toplantıların sorunların çözümünde etkili olacağını aktaran Kara, "Sorunların çözümü için ilgili tüm kurumlar gereken hassasiyeti gösteriyor. Bu çalışmalar koordineli bir şekilde devam edecek. Aylık toplantılar, bilgi alışverişi oluşması ve istişarelerle ilçenin problemlerinin daha çabuk çözümlenmesinde etkili olacağı gibi, birlik ve beraberliğin sağlanması bakımından da önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yenişehir, Payas, Güncel

Kaynak: AA

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