Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günde 10 ton dezenfektan üretiyor
Hatay'ın Payas ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 10 ton dezenfektan üretiyor.
18.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:11
Hatay 'ın Payas ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, günde 10 ton dezenfektan üretiyor.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Başyardımcısı Özcan Demir, kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencilerinin korona virüse karşı günde 10 ton klor bazlı yüzey dezenfektanı ve el dezenfektanı ürettiklerini belirterek, "Zorunlu hallerde vardiya sistemiyle üretimimiz iki katına çıkabilmekte. Bakanlığımızın izni ve onayıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre dağıtımlarımız devam etmekte olup, aynı zamanda okulumuz kurumları ilaçlama çalışmalarına destek vermektedir" dedi.
Ayrıca 15 yıldır sıvı sabun, genel temizlik malzemeleri ve iç cephe boyaları ürettiklerini belirten Demir, üretimde çalışan öğrencilerin aile ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti. - HATAY
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Başyardımcısı Özcan Demir, kimya teknolojileri alanı öğretmen ve öğrencilerinin korona virüse karşı günde 10 ton klor bazlı yüzey dezenfektanı ve el dezenfektanı ürettiklerini belirterek, "Zorunlu hallerde vardiya sistemiyle üretimimiz iki katına çıkabilmekte. Bakanlığımızın izni ve onayıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel sektöre dağıtımlarımız devam etmekte olup, aynı zamanda okulumuz kurumları ilaçlama çalışmalarına destek vermektedir" dedi.
Ayrıca 15 yıldır sıvı sabun, genel temizlik malzemeleri ve iç cephe boyaları ürettiklerini belirten Demir, üretimde çalışan öğrencilerin aile ekonomisine ve ülke ekonomisine katkı sunduklarını kaydetti. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Lisesi, Özcan Demir, Hatay, Payas, Güncel
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