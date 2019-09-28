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Payas'ta aşure ikramı

Payas Kaymakamlığı bünyesinde, kadınlara istihdam sağlamak için faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından aşure günü düzenlendi.

28.09.2019 15:54Payas'ta aşure ikramı
Payas Kaymakamlığı bünyesinde, kadınlara istihdam sağlamak için faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) tarafından aşure günü düzenlendi.
ADEM bahçesinde gerçekleşen aşure gününe, Kaymakam Polat Kara, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Rabia Öcal, ADEM Koordinatörü Nurcan Yüce, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Kara, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin sembolü olan aşurenin kültürlerinde ve inançlarında özel bir yeri olduğunu belirtti.
Etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi.

Payas, Güncel

Kaynak: AA

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