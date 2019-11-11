Haberler » Güncel » Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu - Haber

Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu

Payas ilçesinde lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında yapay zeka takımları oluşturuldu.

11.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:50Payas'ta öğrenciler için yapay zeka takımı kuruldu
ilçesinde lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri arasında yapay zeka takımları oluşturuldu.
Payas Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Payas Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi (PayaSTEM) bünyesinde oluşturulan lise, ortaokul ve ilkokul toplam 47 öğrencinin yer aldığı yapay zeka takımı kuruldu.
Merkezi ziyaret eden Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, burada yaptığı açıklamada, merkezin öğrenciler için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.
Yapay zeka merkezi sayesinde öğrencilerin başarılı işlere imza atacağına inandığını belirten Karahan, desteklerinden dolayı Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'a teşekkür etti.
Merkezin Müdürü koordinatörü Cem Kağar da, ziyaretçilere süreç içerisinde öğrencilere uygulanacak program hakkında bilgilendirme yaptı.

Payas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:29 Şemdinli'de fidan dikimi
18:34 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı
18:33 Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine gönderilmesi
18:32 Atatürk Havalimanı'nda kaza; uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı
18:32 Mersin mezitlili kadınlar, salep yetiştirecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:35:08