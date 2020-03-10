Payasspor Başkanı Mehmet Arslan'dan açıklama Açıklaması
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'un kulüp başkanı Mehmet Arslan, Tepecikspor maçı sonrası sahaya giren taraftarların futbolcularına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
10.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:27
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Payasspor'un kulüp başkanı Mehmet Arslan, Tepecikspor maçı sonrası sahaya giren taraftarların futbolcularına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Deplasmanda karşılaştıkları Tepecikspor maçı sonrası sahaya atlayan taraftarların futbolcuları ve teknik heyetlerine kesici aletlerle saldırıldığını kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Saldırı esnasında oyuncularımızdan Aykut Topal'ın eline 15 dikiş atıldı. Kalecimiz Suphi Dağ'ın dizi döndü. Yasin Tosun gözüne ve burnuna, Cumali Üzüm de kaburgalarına darbeler aldı. Biz bu saldırıyı kınıyor ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Federasyonumuzun da bu konuda bizlere yardımcı olmalarını ve bu işin peşini bırakmamalarını istiyoruz."
Kendilerinin de bu işin takipçileri olacağını vurgulayan Arslan, kulüplerini yalnız bırakmayan Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yaman ve Lütfi Kaşıkçı ile Payas Belediye Başkanımız Bekir Altan'a ve tüm Payas halkına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
Deplasmanda karşılaştıkları Tepecikspor maçı sonrası sahaya atlayan taraftarların futbolcuları ve teknik heyetlerine kesici aletlerle saldırıldığını kaydeden Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"Saldırı esnasında oyuncularımızdan Aykut Topal'ın eline 15 dikiş atıldı. Kalecimiz Suphi Dağ'ın dizi döndü. Yasin Tosun gözüne ve burnuna, Cumali Üzüm de kaburgalarına darbeler aldı. Biz bu saldırıyı kınıyor ve bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Federasyonumuzun da bu konuda bizlere yardımcı olmalarını ve bu işin peşini bırakmamalarını istiyoruz."
Kendilerinin de bu işin takipçileri olacağını vurgulayan Arslan, kulüplerini yalnız bırakmayan Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Yaman ve Lütfi Kaşıkçı ile Payas Belediye Başkanımız Bekir Altan'a ve tüm Payas halkına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Payasspor Başkanı Mehmet Arslan'dan açıklama Açıklaması
Etiketler : Mehmet Arslan, Tepecikspor, Spor
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