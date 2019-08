PAYD: "Şov grupları açısından Antalya, Las Vegas'tan sonra ikinci"

Profesyonel Animasyon Yöneticileri Derneği (PAYD) Başkanı Eren Güngör, dünyada Las Vegas'tan sonra en fazla şov grubunu bünyesinde barındıran turizm destinasyonunun Antalya olduğunu bildirdi.PAYD Başkanı Eren Güngör, sektördeki gelişim ve değişimi değerlendirdi. Dünyada Las Vegas'tan sonra en çok show grubunu bünyesinde barındıran turizm destinasyonunun Antalya olduğunu belirten Güngör, 1995 yılından itibaren Türkiye'de animasyon sektörünü hızla geliştiğini bildirdi.Bugün Antalya'da 250'ye yakın show grubunun olduğunu kaydeden Güngör, "Las Vegas'dakiler kadar büyük ve kaliteli değiller ama dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar çok farklı show programı bulunduran bir turizm merkezi yok. Bu anlamda animasyon camiası son 15 senede başka bir yerlere geldi. Artık otelin içinde yapılan konserler, festivaller ve partiler ile tekrar bir ivme kazanılmaya başlandı. Bunlarda animasyonları destekleyen dış güçler halinde bir durum oluşturdu. Bundan sonra artık şehrin içerisinde de bir şeyler yapılması gerekiyor. Otellerde yapılacaklar neredeyse artık bitti. Şehrin içinde bölge bölge olabilir bu. Kemer, Lara, Belek,Side Alanya gibi beş bölge olabilir. Bölge bölge bunu yapabiliriz. Bunu yaparken de üç beş şirket, 10'a yakın otel bir araya gelip büyük organizasyonları festivaller şeklinde düzenleyebiliriz. Şu anda EXPO da bu deneniyor. Bunu daha çok geliştirebiliriz"diye konuştu."Animatörler birer turizm elçisi"Turizmde muhatap derecesi en yüksek olan kesimlerin rehberler ve animatörler olduğuna dikkati çeken Güngör, "Bakıldığı zaman animatörler birer turizm elçisidir. Turizmde birebir dediğimiz muhatap derecesi en yüksek olan kesimler rehberler ve animatörlerdir. Misafirler belli zamanlarda görürler diğer ilgilileri. Misafirler animatörler ile sabah 09.00'dan gece 12.00'a kadar beraberler. Niye turizm elçisi diyorum? Animatörler şehirde ne var ne yok, nereden ne alınır, nerede ne yenir, kültürümüz nedir? Kısacası merak edilen her şeyi bilirler. Animatörler arasında bu kontakları pozitif olarak da kullanalar var bunu birde negatif kullananlar var. Sandıkta her zaman çürük elmalar var. Bu çürük elmalarda istisnalar kaideyi bozmaz şekliye yok etmeye çalışıyoruz" dedi."Gereken her türlü desteği veririz"Güngör, turizm bölgelerinde gerçekleştirilen ancak çok da başarılı olmadığını gördükleri etkinlik ve şenlik gibi organizasyonların daha başarılı hedefe ulaşması için ehil ellere bırakılması gerektiğini belirtti. Bazı turizm bölgelerinde festival ve şenlik adı altında yapılan etkinliklerin başarıya ulaşmadığını savunan Güngör, "Bu etkinlikler, para odaklı değil, sonuç odaklı yapmalılar. Şu ana kadar yapılanları başarısız buluyorum. Çünkü katılımlar üç kişiyi beş kişiyi geçmiyor. Bazı esnaf arkadaşlar buna inanmıyorlar, otelciler destek vermiyorlar. Ama bunu yaparken de gelip işin ehli olan bizlere sormaları gerekiyor. Sorsalar bize gereken her türlü desteği veririz. Biz yardım olsun diye de yaparız, maliyetine yaparız, elimizde olan olanakları da kullanırız. Sonuçta bu şehir bizim. Hep beraber buradan ekmek yiyoruz" diye konuştu."Profesyonel Animasyon Yöneticileri Derneğimizi 2007 yılında kurduk. Kurucu başkanıyım aynı zamanda. Genel Kurulda beş yıl sonra tekrar başkan oldum. 220 üyemiz var. Çok ciddi faaliyetlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde bir yardım kampanyası yaptık. İç Anadolu'ya ve Tunceli'ye ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 150 koli dağıttık. Şimdi üçüncü yardım kampanyasını planlıyoruz. Bu da Eylül ayı içerisinde Antalya'nın iç bölgelerini kapsayacak. Çocuklarımız ile el ele kampanyası istikrarını koruyacak ve devam edecek. Aynı zamanda derneğimiz ile ilgili eğitim çalışması başlayacak. Arkadaşlarımızı eğiteceğiz ve deste olacağız. Platformlar oluşturacağız" - ANTALYA