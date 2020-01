Payesi yükselen yıldız: Sertaç Şanlı

14 Kasım 2019, 18:11, Sinan Erdem Spor Salonu. Anadolu Efes’in bütün kulüp çalışanları takımlarının Euroleague’deki beşinci iç saha maçı öncesinde son hazırlıkları tamamlayıp her şeyin yolunda gittiğinden emin olurken, basın görevlileri ve rakip takım Zenit’in oyuncuları yavaş yavaş salona doğru geliyor.Kulübe ayrılan yerinde oturan takımın medya sorumlusu Cenk Araştıran’la kısaca konuşurken konu Sertaç Şanlı’ya gelmişti. Zira Adrien Moerman’ın sakatlığı sürerken bir diğer önemli uzun Bryant Dunston, o akşam Zenit’e karşı forma giyemeyecekti. Yani Rus ekibinin yıldız pivotu Gustavo Ayon’a karşı Tibor Pleiss ve Sertaç Şanlı’nın çift yönlü performansı maçın kaderini belirleyebilirdi. Araştıran, “Bence onun maçı olacak. Eminim performansı iyi olacak!” diyordu Sertaç için.Sezon başından beri 12 kişilik kadroda olan fakat beşinci haftadaki bir dakikalık Kızılyıldız performansı dışında Euroleague’de forma giyemeyen Sertaç Şanlı, her zaman olduğu gibi o gün de takımı adına sahaya adım atan ilk isim oluyordu.Kendi bench taraflarındaki potaya gidip saha içi seyircilerinin oturduğu kısma doğru yaklaşarak ip atlamaya başladı Sertaç. Temposu biraz düşüktü; bir, iki, üç, dört, beş derken iyice ısındığı belli oldu ve atlayışları saymak imkansız hâle geldi.Sertaç, maça bir saatten biraz fazla varken topla ısınmaya başladı. Önce üç saniye koridoruna inip klasik pivot ayak hareketlerinin ardından bazısı yarım, bazısı tam hook şutlarla start verdi. Ardından sağ forvetten başlayıp tepe ve sol forvete geçerek üç sayılık atışlar kullandı. Maç saati iyice yaklaşırken Sertaç’ın isabetli şut sayısı ve smaç çalışmasındaki patlayıcılığı iyiden iyiye arttı.Zenit her ne kadar son periyotta 38 sayı atıp ilk otuz dakikanın aksine maça ortak olsa da son tahlilde temsilcimizin galibiyeti skor tabelasına yansıyordu.Maç bittikten sonra hemen Cenk Bey’in yanına gidip gülümsemeyle, “Cenk Bey, Sertaç, sen demiştin...” dedim ve yanıt olarak bir tebessüm aldım. O maça kadar Euroleague’de yalnızca 69 saniye sahada kalan Sertaç, geceyi 13 sayıyla tamamlarken rakibin boyalı alan oyunlarına adeta kilit vurarak galibiyette önemli rol oynadı.Tibor Pleiss, Alec Peters ve Chris Singleton’la birlikte takımının uzun rotasyonunu tamamlayan pivot, o geceden sonra Avrupa arenasında altı defa daha çift haneli rakamlara çıkmayı başardı. Sahada olduğu dakikalarda takımının savunma verimliliğini hem teorik hem de pratik anlamda yükselten Sertaç, işin mikro kısımlarında da bir o kadar etkili oldu.Şanlı, takımın yıldız oyuncusu Shane Larkin’le pick&roll oynadığı zaman önce içeriye devrilip ardından dip veya forvet bölgesine çıkmasıyla Larkin’e alan açıyor. Zaman zaman topsuz alandaki katlarıyla skor üreten Krunoslav Simon, James Anderson ve Vasilije Micic’e perde asisti yapıyor. Ayrıca adam değişim savunmasında el çabukluğunu konuşturup takımını açık alan hücumuna çıkararak mikro yıldızlığını konuşturuyor.Sertaç’ın 17 sayı ürettiği Bayern Münih maçının ardından rakip takımın NBA patentli yıldızı Greg Monroe, Sertaç’la eşleşmesi hakkında yönelttiğim soruya, “Bugün altı sayı ürettim. Geri kalan işlerde de berbattım. Bunda hasta olmamın etkisi vardı ama Şanlı inanılmaz bir savunma performansıyla oynadı. Post bölgesinde ona karşı hücum etmemi zorlaştırdı. Tebrikler.” yanıtını vermişti.Aynı maçı yerinde takip eden bir Detroit Pistons oyuncu izleme görevlisi ise, “Monroe’yu NBA’de zevkle takip ediyordum. Türkiye’ye yaptığım kısa seyahatte onun maçını izlemek istedim. Ama Efes’in 15 numaralı oyuncusu (Sertaç) ve tabii ki Shane Larkin büyüleyiciydi. Bu tarz geleneksel ama mobil uzunları seviyorum.” demişti.AX Armani Milano maçının sabahında rakip takımın uzunlarından Kaleb Tarczewski, “Rakibimiz kaliteli uzun oyunculara sahip. Özellikle Sertaç bu sezon çok iyi oynuyor. Mobilitesi ve oyun bilgisi etkileyici. Onu durdurmalıyız.” derken ASVEL’in yıldız forveti Tonye Jekiri maçtan bir gün önce kamp yaptıkları otelde, “Ben çizgi dışından hücum etmeyi seviyorum ama Efes’in boyalı alanındaki sert savunması işimi zorlaştırabilir. Rakibin 15 numaralı oyuncusunu Türkiye’de oynarken tanıyordum. Bu sezon bambaşka bir seviyede oynuyor. Tabii Pleiss ve Singleton’ın savunmasını da aşmalıyız.” ifadeleriyle Sertaç Şanlı’nın oyun gelişimini vurgulamıştı.Sertaç o iki maçta toplam 10/17 isabetle 26 sayı üretmiş, yedi ribaund almış, dokuz perde asisti yapıp savunmada 12 kritik müdahalede bulumuştu.Sertaç Şanlı hâlen daha sahaya ilk önce çıkıp tanıdıklarına selam verdikten sonra ip atlamaya, hook ve turnike denemeye, üçlük çalışmaya ve smaçlardaki patlayıcı denemelerine devam ediyor. Maç bittikten sonra tebrikleri kabul edip bazen soyunma odası önünde kendisini bekleyen basın mensuplarına ter içinde uzun ve samimi cevaplar vermekten kaçınmıyor.Shane Larkin’in 49 sayıyla rekor kırdığı Bayern maçı sonrasında olduğu gibi soyunma odasına renk katmaktan da hoşlanıyor. Kısacası, sezon başındaki rolüne kıyasla daha zor görevleri üstlenip daima çalışmaktan asla vazgeçmezken, oyuna olan bağlılığını harika karakteriye birleştiriyor.Tıpkı takımının ligdeki konumu gibi Sertaç’ın kahramanlık payesi fazlasıyla artmış durumda. Ve görünen o ki bu daha başlangıç...Hazırlayan: Kuzey KILIÇ