Payguru ile BluTV'den Uluslararası Anlaşma

Mobil operatörlerle olan entegrasyonu aracılığıyla "mobil ödeme" hizmeti sunan ve banka entegrasyonlarıyla "nakit ödeme ve banka transfer hizmeti" sağlayan Payguru, video abonelik hizmeti sunan dijital platform BluTV ile uluslararası ortaklığa imza attı.

İş birliğini Barselona'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress - MWC) duyuran BluTV'nin Arapça uygulamasının kullanıcıları, yalnızca kredi kartlarını değil, aynı zamanda cep telefonu faturalarını kullanarak platformun Arapça servisine üye olabilecekler. Toplam 11 ülkedeki 23 operatörün abonelerini kapsayacak iş birliği kapsamında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da BluTVhizmetine abone olmak isteyen kullanıcılar ödemelerini Payguru'nun mobil ödeme platformu aracılığı ile cep telefonu faturalarıyla yapabilecekler.