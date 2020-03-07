Payitaht Abdülhamid 112. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 111. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid son bölüm, Heckler'in Abdülhamid'e karşı yürüttükleri planları gözler önüne serdi. 112. yeni bölümde ise Abdülhamid, Heckleri kendi oyunları ile bitirecek gibi görünüyor. Halil Halid'e büyük pay düşerken Selim Paşa'da mücadeledeki yerini alıyor. İşte Payitaht Abdülhamid 112. bölüm...

Payitaht Abdülhamid son bölüm full izle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 112. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Abdülhamid, yaşananların arkasındaki gücün Heckler olduğunun farkındadır ve artık oyunu kuralına göre oynayacaktır. Halil Halid ve beraberindekiler Sultan'ın buyruğuna uyarak görevi yerine getimek için kolları sıvar.

Yeni bölümde ise yeniden Zalman ekranlarda olacak. Selim Paşa, Türk milletine karşı tehlike oluşturanlara karşı girdiği mücadele sonunda ''Türk'ün kanını akıtanın kanı akar.'' şeklinde yanıt verir.

111. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid, Zalman'ı alt ettikten sonra, Payitaht'a gönderilecek olan yeni düşmanın kim olduğunu öğrenir. Heckler, Abdülhamid'i yıkacak son darbeyi indirmek üzere İngiliz Sefir olarak karşısına çıkar. Ama bu kez düşman kartlarını açık oynamaktadır. Heckler, demiryolu ihalesini Siyonist devletinin menfaatine göre yapmak için almaya kararlıdır. Abdülhamid ve Heckler arasında istihbarat savaşı yaşanır. Heckler ve yanındakilerin bir amacı da Abdülhamid'in hafiye teşkilatını çökertmektir. Abdülhamid, Halil Halid'e yeni bir vazife verir. Artık Serhafiye'dir. Ekibiyle birlikte vazifeleri de açıklanır.

Bidar, kendini Abdülhamid'e affettirememenin acısını yaşamaktadır. Naime annesiyle babasının arasını düzeltmek için plan yapar. Gülcemal ise hamile olduğu için sarayda kalacaktır. Blavatsky'nin emriyle ucu Yıldız Sarayı'na çıkan kuyunun yerini öğrenmeye çalışır. Bidar ve Naime cemiyete gittiklerinde Gülcemal'in Blavatsky ile gizli konuşmalarına şahit olurlar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI

Payitaht dizisinde yer almış ve halen yer alan oyuncular izleyen tarafından merak ediliyor. İşte, Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosu:

Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Özlem Conker, Hakan Boyav, Can Sipahi, Selen Öztürk, Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Ali Nuri Türkoğlu, Duygu Gürcan, Yusuf Aytekin, Kaan Turgut, Zeynep Özan, Ercüment Fidan, İlker Kizmaz, Latif Koru, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Başak Daşman, Tolga Öztürk, Erdem Ergüney, Tolga Yeter, Alper Atak, Volkan Uygun, Yusuf Eker, Salman Ataş, Necib Karakaya, Cem Uras, Serdar Deniz, Ece İrtem, Suavi Eren, Berke Üzrek, Selçuk Kılıç, Cem Uçan, Batın Deniz Uçan, Alp Akar, Seher Devrim Yakut, Ceyhun Mengiroğlu, Gülsim Ali İlhan, Cem Özer, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.