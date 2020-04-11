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Payitaht Abdülhamid 117. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Payitaht Abdülhamid 116. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid 116. bölüm ile Cuma akşamı TRT1'de ekrana geldi. Heckler, tüm çabaları sonucunda Abdülhamid'e Kanuni Esasi'yi imzalatmaktan başka yol bırakmaz. Bir yandan da paşaları tutuklu olan Abdülhamid'in, Zülüflü hakkında şüpheleri de sürüyor. Aynı zamanda Zekiye'nin cinayet zanlısı konumunda olması Bidar'ı harekete geçirir.

11.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:34
Payitaht Abdülhamid 117. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Payitaht Abdülhamid 116. bölüm izle

Payitaht Abdülhamid 117. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Payitaht Abdülhamid son bölümde neler oldu? Abdülhamid, Hackler ile mücadelesini sürdürürken Halil Halid'de bir belge peşindedir. Saray'da da sular durulmaz ve Blavatsky aracılığı ile sarayadan kaçan Zekiye, Sultan'ın başına türlü işler açar. Payitaht Abdülhamid 116. bölüm özeti, Payitaht Abdülhamid oyuncuları...

Payitaht Abdülhamid izle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 117. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşan Payitaht Abdülhamid dizisi 116. bölüm ile Cuma akşamı ekranlardaydı. Son bölümğn ardından yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Payitaht Abdülhamid 117. yeni bölüm henüz yayımlanmadı. Dizinin fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.

Payitaht Abdülhamid 117. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Payitaht Abdülhamid 116. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hechler, bu kez oyunu büyük oynamıştır. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi ilan etmesi için baskı yapar. Aksi takdirde sokaklarda patlayan bombaların paşaların emriyle patlatıldığını haber yaptıracaktır. Abdülhamid'in paşaları ortada yoktur. Halil Halid, paşaların imzası olan belgeyi bulma vazifesini alır. Ancak belge sefarethanededir.

Abdülhamid'in Zülüflü hakkındaki şüphesi devam ederken, Hechler'in keyfi yerindedir. Abdülhamid'e Kanuni Esasiye'yi imza etmekten başka yol bırakmamıştır. Öte yandan, Zekiye, cinayetin zanlısı durumundadır... Abdülhamid, kızının suçsuzluğuna adı kadar emindir ama evladı dahi olsa sorgulanması gerektiğini söyler ve oda hapsine alır. Bidar, Zekiye'nin masumiyetini kanıtlamak için elinden geleni yapacaktır.

Payitaht Abdülhamid 117. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Payitaht Abdülhamid 116. bölüm izle

Meziyet, Abdülkadir'le evlenecektir ve ona özel bir oda verilir. Meziyet'in hizmetine verilen Dilruba deliye döner. Ne pahasına olursa olsun bu evliliğe engel olacaktır. Dilruba, Meziyet'i öldürecek mi? Blavatsky'nin planıyla saraydan kaçan Zekiye, Abdülhamid'i nasıl korkunç bir vaziyetin içinde bırakacak? Halil Halid, yüksek koruma çemberi içinde olan sefarethaneden belgeyi alabilecek mi?

Payitaht Abdülhamid 117. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Payitaht Abdülhamid 116. bölüm izle

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD OYUNCULARI OYUNCULARI

Payitaht Abdülhamid dizisinin sevilen ve güçlü oyuncu kadrosunda: Bülent İnal, Bahadır Yenişehirlioğlu, Özlem Conker, Hakan Boyav, Can Sipahi, Selen Öztürk, Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Ali Nuri Türkoğlu, Duygu Gürcan, Yusuf Aytekin, Kaan Turgut, Zeynep Özan, Ercüment Fidan, İlker Kizmaz, Latif Koru, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Başak Daşman, Tolga Öztürk, Erdem Ergüney, Tolga Yeter, Alper Atak, Volkan Uygun, Yusuf Eker, Salman Ataş, Necib Karakaya, Cem Uras, Serdar Deniz, Ece İrtem, Suavi Eren, Berke Üzrek, Selçuk Kılıç, Cem Uçan, Batın Deniz Uçan, Alp Akar, Seher Devrim Yakut, Ceyhun Mengiroğlu, Gülsim Ali İlhan, Cem Özer, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.

Etiketler: Dizi, Gündem, Magazin, Güncel
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