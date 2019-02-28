Payitaht Abdülhamid 76. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker ve Gürkan Uygun gibi ülkemizin sevilen oyuncularının yer aldığı Payitaht Abdülhamid 76.Bölümde de nefes kesecek. Oldukça heyecanlı ve merak dolu sonla biten dizi için fragmanda ipuçları barındırıyor. İşte, Payitaht Abdülhamid dizisinin 76. bölüm fragmanı...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid, Tahsin Paşa'nın ihanetiyle sarsılmıştır. Abdülhamid, kadim dostuna sonuna kadar itimat etmek isterken, Ahmet Paşa, Tahsin Paşa'nın hain olduğunu hünkara kanıtlamaya kararlıdır. Abdülhamid bu ihanetin doğru olup olmadığını anlamaya çalışırken, Vembery şeytanın tertibini yapar. Hem Tahsin Paşa'nın ağzını kapatır, hem de şehzadenin elini bağlar. Sabahattin'le yaptıkları ittifak da meyvelerini vermeye başlar.

Halil Halid Joris'in attığı ağa düşer ve Payitahtı eroin illetinden korumak için harekete geçer. Jorris'i yakalamayı umut ederek açtıkları bir kapı onları bir çıkmazsa iter. Şivenaz, Zeynep'in Mehmet Selim'le evlenmesi için, Halil Halid'den nefret etmesini sağlayacak büyük bir tertip hazırlar. Şivenaz zaferini kutlarken, kendisine kurulmuş başka bir oyundan habersizdir .