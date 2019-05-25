Payitaht Abdülhamid 88. Sezon Finali Fragmanı: Seniha Sultan Mahkum Mu Olacak?

TRT 1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Payitaht Abdülhamid 88. sezon finali fragmanında nefes kesen sahneler görünüyor. Payitaht Abdülhamid 88. yeni bölümde Şivenaz ölecek ve Seniha mahkum mu edilecek merak ediliyor. Peki Payitaht Abdülhamid 87. son bölümde neler oldu?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 87. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid etrafındaki hainlerin maskesini tek tek indirdi. Vembery kurtuluş ümidi olmaksızın zindana atıldı. Rothschild'ın tüm güvendiği adamlar kaybedilince son çareyi olarak Sabahattin'i gördü. Sabahattin büyük bir ihtilal hazırlığına girişti. Önündeki tek engel ise Abdülhamid'in itaatkar hassa ordusuydu. Rothschild bu engeli aştı ve askerler aralarına giren nifak yüzünden ayaklandı.

Şivenaz Müslüman olma yolunda ilerlerken Bidar ona yardımcı oldu. Seniha ise Şivenaz'a hiç güvenmemekle birlikte son günlerde başına art arda gelen tuhaf olaylardan dolayı Şivenaz ve ayindeki adamlarından şüphe etti. Seniha, Şivenaz'dan kurtulmaları gerektiğini savundu ve kendini bir anda Şivenaz'ın başına gelecek büyük felaketin suçlusu olarak buldu.

Halil Halid ise Söğütlü ve Asaf'ı Jorris'ten kurtarmaya çalışırken diğer adamlarını da kaybetti. Jorris, Halil Halid'in adamlarını büyük bir ikilemde bıraktı. Ya canlarını feda ettikleri devlete, Halil Halid'e ihanet edecekler ya da Jorris'in tehdidine boyun eğip masum çocukların hayatlarını kurtaracaklardı.

Merak edilen sorular arasında şunlar yer alıyor: Çocukları kurtarmak uğruna Halil Halid feda edilecek mi? Şivenaz ölecek ve Seniha mahkum mu edilecek? Abdülhamid Rothschild'in tertibiyle kendi askerleri tarafından mı vurulacak?