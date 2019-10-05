Payitaht Abdülhamid son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Diziseverler "Payitaht Abdülhamid 92. yeni bölüm fragmanı yayında mı?" sorusunu internette araştırmaya başladı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 92. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Payitaht Abdülhamid'in yeni bölüm fragmanı yayınlanır, yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Düşman bu defa Abdülhamid'in en yakını, en güvendiği paşalarından Ahmet Paşa'yı almak üzere harekete geçmiştir. Abdülhamid keskin zekasıyla dostunu düşmana teslim etmemek üzere çözüm ararken Ahmet Paşa ise hünkarı zor durumda bırakacak bir hamle yapacak ve herkesi şaşırtacaktır.

ZALMAN HEDEFİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Zalman, sahte ailesi ve saraya yerleştirdiği casuslar sayesinde nihai hedefine adım adım ilerlerken Zülüflü İsmail de onun planlarına dahil olmuş ve bu uğurda kardeşine iftira atmaktan çekinmeyecek bir hale gelmiştir.

HALİL HALİD'İN OPERASYONU BAŞARILI OLUYOR

Halil Halid ve arkadaşları silahları eksiksiz bir şekilde teslim etmeyi başarırlar. Ancak Joris'in silahların ve Halil Halid'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Payitaht bir kere daha ikisinin kanlı çatışmasına sahne olacaktır.

BİDAR SULTAN OLANLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYOR

Bidar Sultan, Darülhayri Ali'de olan bitenleri çözmeye çalışırken Cemile Sultan ve Şehzade Nureddin'le çatışmaya devam eder. Her fırsatta Bidar'ı Abdülhamid'in gözünden düşürmek için uğraşan Cemile, şehzadenin kaybolduğunu öğrendiğinde bu durumu da ona karşı kullanmaktan çekinmeyecektir. Gülcemal ve Mehmet evlilik hayalleri kurarken Cemile ise Gülcemal'i payitahttan göndermek için bir plan yapar.