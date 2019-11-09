Payitaht Abdülhamid 96. bölüm fragmanı yayımlandı! Halil Halid ölümle burun buruna!

Payitaht Abdülhamid 95. Bölüm ile izleyenlerin nefesini kesti. Abdülhamid, gerçek gücün farkına varıp onun peşine Halil Halid'i takar. Nureddin'in ölüm döşeğindeki hali ise Bidar'ı çaresiz bırakır. İşte, Payitaht Abdülhamid son bölüm özeti, Payitaht Abdülhamid fragman…

Payitaht Abdülhamid Son Bölüm İzle…

95. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid savaşların gidişatını ve ülkelerin sınırlarını değiştiren etkenin haberleşme istihbarat olduğunu bilir. Bunun için herkesin peşine düştüğü yeni icat telsizi alma görevini Halil Halid ve beraberindekilere verir. Selim Paşa'nın yaşayıp yaşamadığı muamması bu kez de Ahmet Paşa'nın karşısına çıkar, onun elini kolunu bağlar.

Bidar, ölüm döşeğindeki Nureddin'e sımsıkı sarılmış, kendisine veba bulaşma ihtimalini önemsememiştir. Tecrittekilerin durumu daha da kötüye giderken,Ester, Vladmir'le bir plan yapar. Tecritteki vebalı hastaları yakacak ve ailelerine Abdülhamid hastalığı böyle kurutma yolunu seçti, evlatlarınızı yaktırttı diyecektir. Gerçekten de yangını çıkartır… Alevler her yeri sararken, Bidar Sultan'ı da kötü bir sürpriz beklemektedir. Cemile Sultan ise eline geçen bir pusulayla hayatının şokunu yaşar.

Abdülhamid Zülüflü İsmail Paşa'dan silah fuarına dair bilgi beklemektedir. Zalman hala Zülüflü'nün kendi taraflarında olduğundan emin değildir. Zülüflü'yü ateşe atar. Halil Halid ve adamları nihayet Payitaht'ı Joris ve adamlarının zulmünden kurtarır. Halil Halid herkesi şokta bırakacak beklenmedik bir şey yapar.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 96. BÖLÜM FRAGMANI

İzzet Holo, Bu sefer ki hedefin Halil Halid olduğunu ilan eder. Diğer yandan Halil Halid'in hayatı dört yanını sarmış düşmanları nedeniyle tehlikededir.

Payitaht'a gelen Madam şaşkınlık yaratır ve Bidar Sultan, geliş sebebini sorgular. Cemile Sultana gerçekleri öğrenebilmesi konusunda ipuçları veren Madam, çıkardığı silahı ile tek el ateş eder. Peki, Madam kimi vurdu?

Osmanlı'nın padişahı, Devlet'in başı olduğunu bir kez daha yineleyen Abdülhamid, Zülüflü Paşa'nın sürgün edilmesine karar verir.