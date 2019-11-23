Payitaht Abdülhamid 98. bölüm fragmanı yayımlandı! Payitaht Abdülhamid 97. bölüm izle

Padişah Abdülhamid'in hükümdarlık dönemini konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisi,97. Son bölüm Cuma akşamı izleyenlerin karşısına çıktı. Planlanan gibi Halil Halid'in oyunu tıkır tıkır işler. Öte yandan düzenlene bir tertibi bozmak için tüm varını tehlikeye atar. İşte, Payitaht Abdülhamid 97. bölüm özeti, Payitaht Abdülhamid 98. yeni bölüm fragmanı…

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SON BÖLÜM FULL İZLE…

97. BÖLÜM ÖZETİ

Abdülhamid, işbirliği yaptığı Zülüflü İsmail'i affederken hem bunu düşmana makul gösterecek hem de tüccarların silah amborgasunu yok edecek bir çözüm yolu üretir. Devletin içinde olduğu söylenen Hristiyanları öldüren çete se Abdülhamid'in çözemediği tek sorundur… Zalman'ın bu konudaki acımasız tertibi Abdülhamid'i köşeye sıkıştırır. Sabahattin ve Karaso geçmişten gelen bir kadını Zülüflü'yle yüzleştirmek isterler. Böylece onu saflarına dahil edebileceklerdir. Abdülhamid'in aynı kadına soruları vardır ve Zülüflü, Zalman ile Abdülhamid aynı adrese giderek gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşarlar.

Halil Halid'in oyunu kusursuz şekilde sürer ve Kral Ferdinand'ın güvenini kazanır. Naib hain bir tertip yaparak Türk askerlerini öldürüp kıyafetlerini alılar. Çeteciler, Türk askeri gibi, köylere saldırıp sivilleri öldürecektir. Halil Halid'in planlananları öğrenmesi, Tatar ve adamlarına haber vermesi, aynı zamanda da gözü her zaman üzerinde olan Naip'e yakalanmaması gerekmektedir.

Blavatsky, Bidar'la dostluğunu pekiştirirken, hedefi Çemberlitaş Konağı'na sahip olmak ve oradan Ahit Sandığı'na ulaşmaktır. Gülcemal'in Mehmet'le evliliği Cemile Sultan'ın mülkü olan bu konağı almalarını sağlayacaktır. Mehmet, yangın gecesi Gülcemal'in üzerine bulaşan kanın keçi kanı olduğunu ve paganik törenlerle ilgisini öğrenince çok şaşırır. Cemile ise kocasının yaşadığına emin olacağı bir kaç hadise daha yaşar. Onun tuhaf ve gizemli halleri, Bidar ve Naime'de şüphe uyandıracaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 98. BÖLÜM FRAGMANI

Abdlhamidi, Devlet-i Aliyye'yi terbiye etmeye çalışan çetenin tertiplerinin farkındadır, ancak çeteciler karşılarındaki büyük gücün farkında değillerdir. Cemile ile Bidar'ın istediği olur ve Gülcemal Mehmet tarafından reddedilir.

Halil Halid, tertibi engellemek için yine kurşunlara göğüs gerer. Abdülhamid ise kendisini anlaşmaya mecbur bırakmaya çalışan Kral Ferdinand ve Amerikan Sefiri'nin isteklerini yerine getirmeyecek, Osmanlı'nın gücünü kanıtlayacaktır.