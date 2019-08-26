Payitaht Abdülhamid'de yeni oyuncular

ES Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin 4. sezonunda yönetmenlik koltuğunu iki isim paylaşıyor. Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın'ın yönetmenliğini yapacağı Payitaht Abdülhamid'in oyuncu kadrosuna 6 yeni isim katılıyor.

YENİ OYUNCULARI:

Tiyatro, TV ve sinema sanatçısı Devrim Yakut, Payitaht Abdülhamid'in 4. sezonunda tarihin güçlü kadın karakterlerinden, Sultan Abdülmecid'in kızı ve Sultan Abdülhamid Han'ın kızkardeşi Cemile Sultan olarak diziye başlıyor.

DEVRİM YAKUT ( CEMİLE SULTAN)

Sultan Abdülaziz suikastinde parmağı olduğu bilinen eşi Mahmud Celaleddin Paşa'yı ağabeyi Abdulhamid'in görevinden azletmesine, idam hükmünden sürgüne göndermesine rağmen boşamayan Cemile Sultan, yıllarca kocasının ve kaybettiği 3 oğlunun acısını yaşamış kuralcı, otoriter, hoşgörüsüz ve haremde herkese kök söktürecek bir Sultan olarak saraya geliyor.

Sinema, TV ve tiyatronun sevilen isimlerinden Sermet Yeşil, Payitaht'ın yeni sezon hikâyesine Global Sermaye tarafından dünya savaşının planlayıcı aklı olarak yetiştirilmiş ve dünyadaki savaş taktiklerini iyi bilen 'Savaş Mimarı' Zalman Levontin olarak gelecek.

SERMET YEŞİL (ZALMAN DAVİD LEVONTİN)

Ekranların yakışıklı oyuncularından Ceyhun Mengiroğlu, Payitaht dizisine Şehzade Abdülkadir'le aynı yaşlarda olan Cemile Sultan'ın oğlu Mehmet Celaleddin karakteri olarak geliyor.

CEYHUN MENGİROĞLU (MEHMET CELALEDDİN)

Avrupa'da çok iyi bir eğitim almış, son derece başarılı, devletine ve dayısı Abdülhamid'e bağlılığı ile dikkatleri çeken bir genç olarak Şurayı Devlet Azası vazifesinin başına geçen Mehmet Celaleddin, Şehzade Abdülkadir'le çatışmalar yaşayacak.

Ekranların güzel oyuncusu Gülsüm İlhan Ali, Gülcemal karakteriyle bu sezon Payitaht'ın taze kanlarından. Kimsesizler yurdunda büyümüş, kendisi gibi kimsesiz çocuklara ve insanlara yardım eden, temiz ahlakı, güler yüzüyle herkesin, özellikle de Bidar'ın gönlünü kazanmış, büyüdükten sonra da yurtta çalışmaya başlamış karakter olan Gülcemal, neşesi, dürüstlüğü, cesareti ve yardımseverliği ile adeta bir Çalıkuşu gibidir.

Gülsüm İlhan Ali

Yıllar önce tanıştığı Mehmet Celaleddin ile birbirlerine âşık olan Gülcemal'in en büyük hayali sevdiği ile evlenmektir.

Küçük yaşına rağmen birçok projede yer alan Alp Akar, Payitaht'a Abdülhamid'in Behice Hanım'dan olma oğlu Ahmet Nurettin Efendi karakteriyle giriyor.

ALP AKAR (AHMET NURETTİN EFENDİ)

Babası Abdülhamid tarafından saraya getirilen Ahmet Nurettin Efendi, Payitahtın en küçük ve yaşından dolayı haremdekilere zorluklar yaşatacak şehzadesi olarak ekrana gelecek.