Payitaht Abdülhamid Dizisindeki Zikir Sahnesi Çok Konuşuldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisindeki zikir sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu.

"MÜTHİŞ BİR SAHNE OLMUŞ"

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Payitaht Abdülhamid zikir sahnesi sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşuldu. Diziyi izleyen sosyal medya kullanıcıları zikir videosuna yorum ve beğeni yağdı. Videoya yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten müthiş bir sahne olmuş." yorumunu yaptı.

"BÖYLE BİR ABDÜLHAMİD YOK"

CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında konuk olan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, TRT'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisini eleştirmişti "Dizi için konuşmayalım gücenirler" diyen Ortaylı, "Böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" ifadelerini kullanmıştı.