Payitaht Abdülhamid Dizisinin 77. Bölüm 2. Fragmanı Yayınlandı!

Başrollerinde Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk ve Saygın Soysal gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid dizisi bu hafta 77. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Yeni bölüm öncesi pek çok ipucu veren 2. fragman yayınlandı. İşte, Payitaht Abdülhamid'in 77. bölümüne dair ipuçları...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Abdülhamid Tahsin Paşa'yı karşısında beklerken kaçtığını öğrenince yıkılır. Ahmet Paşa onu bulmak için seferber olur, şehrin altını üstüne getirir. Abdülhamid görünenin ardındakini, Tahsin Paşa'nın ihanetinin sırrını bulmaya çalışırken Tahsin Paşa'nın devletin sırlarını ifşa ettiği haberi gelir.

Bu sırada Jön Türkler Ermeni çetelerinin desteğini almak için zindandaki Avenis'I kurtarmaya çalışmaktadır. Avenis'in karşılığında Tahsin Paşa teslim edilecektir. Abdülhamid kararını verir. Ahmet Paşa'nın silahı takas sırasında haine çevrilir.