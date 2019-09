"Payitaht Abdülhamid" yeni sezonuyla TRT 1'de izleyiciyle buluştu

TRT 1 ekranlarında ilgiyle izlenen "Payitaht Abdülhamid" dizisinin yeni sezon ilk bölümü izleyiciyle buluştu.

Yapımda rol alan oyuncular, 4. sezon 89. bölümü dizinin ekibi ve davetlilerle birlikte izledikleri etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklama yaptı.

Oyuncu Bülent İnal, yeni sezonun senaryosunda yeni karakterlerin, yeni oyuncuların, yeni hikayelerin ve sürpriz sahnelerin bulunduğunu söyledi.

Dördüncü sezonun izleyiciyle buluşmasından duydukları heyecanı dile getiren İnal, "Tarihi anlamda bizim de bilmediğimiz yeni hikayeler var. Biz de oyuncu olarak bunlarla ilk defa karşılaştık." diye konuştu.

İnal, senaryo üzerinde çok iyi çalışıldığını ifade ederek, "Tabii ki yine tartışma yaratacak konular ve sahneler var. Fakat biz ekip olarak çok keyifli çok mutlu çalışıyoruz, her şey yolunda gidiyor. İnşallah bu sezon keyifli ve huzurlu geçecek ve seyircimiz yine her bölüm merakla bizi izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Diziye başlayalı uzun zaman geçmesine rağmen halen sete keyifle gidip geldiklerini anlatan İnal, şunları ekledi:

"Sultan Abdülhamid'i oynamayı çok seviyorum. Bu nedende bana iş gibi gelmiyor artık, hayatımızın bir parçası oldu. Keyifle gidiyorum, her bölüm senaryoyu ve neler oynayacağımızı merak ediyorum, çok da keyif alarak oynuyorum."

"Topluma, gençliğe, neslimize gerçek tarihi anlatıyoruz"

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Payihat Abdülhamid dizisinin 4. sezona başlamasının gurur verici olduğunu belirterek, "Böylesine tarihi bir dizinin toplumun bütün katmanlarında ve bütün dünyada karşılık görmesi bizim için çok sevindirici." dedi.

Bunun aşkla ve şevkle çalıştıklarının ispatı olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Çok severek yaptığımız bir iş. Topluma, gençliğe, neslimize gerçek tarihi anlatıyor olmak ayrıca bir sorumluluk, bunu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Bu yüzden çok mutluyuz. Dört sezon böylesine bir işte varlık göstermek öyle kolay bir iş değil. Ben kendi adıma çok keyif duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, Payitaht Abdülhamid'in yapımcıları Serdar Öğretici ve Yusuf Esenkal ile çok sayıda davetli katıldı.

Sultan Abdülhamid'i oynayan Bülent İnal'ın yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Conker, Gürkan Uygun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Cem Uçan, Hakan Boyav, Can Sipahi, Serdar Deniz, Duygu Gürcan, Kaan Yılmaz, Erdem Ergüney, Kaan Turgut, Ali Nuri Türkoğlu, Yusuf Aytekin, Ece İrtem ve Zeynep Özan'ın arasında bulunduğu isimler yer alıyor.

Bu sezon diziye katılan isimler arasında ise Devrim Yakut, Sermet Yeşil, Ceyhun Mengiroğlu, Gülsüm İlhan Ali ve Alp Akar bulunuyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Doğan Ümit Karaca oturuyor.

Yapımcılığını ES Film'in üstlendiği, "Payitaht Abdülhamid"in 89. bölümünde tarihin ilk denizaltı torpidosunun Payitaht'tan atılması, ihtilalin bastırılması ve sonrasında yaşananlar ile veladet-i hümayun kutlamaları gibi konular işleniyor.

