Payitaht Abdülhamit 78.bölüm 2.tanıtım

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Abdülhamid Fuat'ın cezasını kesiyor.Abdülhamid'in sonunda sabrı taşar ve Fuat'ın cezasını keser. Vembery ve Şivenaz sıranın kendilerine gelmesinden korkarken yeni bir plan yapmaktan geri durmayacaklardır.Sabahattin ise Jön Türklere Ermeni çetecilerin desteğini almak için bir plan yapar. Bu plan sayesinde Osmanlı topraklarından büyük bir parça da koparacaklardır. Düşmanın işbirliği ile Abdülhamid bir kez daha zor duruma düşer. Ama kimsenin hesap etmediği, Abdülhamid'in uzun zaman önce aldığı bir tedbir, şer ittifakının bütün planını bozar.Halil Halid ve adamları Payitaht'ı Jorris'in dağıttığı heroinden temizlemek için uğraşmaktadır. Jorris işlerine engel olan Halil Halid'i önünden çekmek için bu sefer de okul çocuklarını hedef alır. Alçakça saldırır. Halil Halid şimdi çocukları korumak zorundadır.Seniha Şivenaz'ın tehdidi altında sıkışmış, çıkış yolu aramaktadır. Bidar giderek ikilinin hallerinden şüphelenirken, Seniha bulaştığı bir tertipte suçüstü yakalanır. Her şeyi itiraf etmekten başka çaresi yoktur.Seniha'nın itirafı sonrasında ne olacak? Bidar, Naime'nin gizlice Akif'le görüştüğünü öğrenecek mi? Halil Halid içine düşeceği savaştan galip çıkabilecek mi? Abdülhamid şer ittifakını nasıl bir planla bozacak?