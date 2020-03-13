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Paylarını geri alıyorlar

Küresel piyasalardaki koronavirüs fırtınası Türk sermaye piyasalarını da alt üst etti.

13.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:32
Paylarını geri alıyorlar
Küresel piyasalardaki koronavirüs fırtınası Türk sermaye piyasalarını da alt üst etti. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler hisse değerleri çok gerileyince bir bir pay geri alım kararları almaya başladılar.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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