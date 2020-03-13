Paylarını geri alıyorlar
Küresel piyasalardaki koronavirüs fırtınası Türk sermaye piyasalarını da alt üst etti.
13.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:32
Küresel piyasalardaki koronavirüs fırtınası Türk sermaye piyasalarını da alt üst etti. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler hisse değerleri çok gerileyince bir bir pay geri alım kararları almaya başladılar.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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