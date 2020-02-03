Büyük hacimli evsel atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen ve yılda 4 kez yapılacak olan kampanya ile tarafından bağışlanan eşyalar, Bornova Belediyesi ekiplerince vatandaşların evlerinden alındı. "Paylaş, Dönüştür, Hayata + Değer Kat" sloganı ile gerçekleştirilen proje kapsamında 3 gün süren kampanyada buzdolabından çamaşır makinesine, koltuk takımından halıya yüzlerce eşya toplandı. Ayrımı yapılacak eşyalardan kullanılabilir nitelikte olanlar onarımı yapılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Kullanılamayacak durumda olanlar ise geri dönüşüm kanalları ile yeni bir ürünün hammaddesi olarak değerlendirilecek.

URBANREC Projesi

Avrupa Komisyonu Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı'nın finansal destek verdiği geri dönüşüm projesi URBANREC'e Türkiye'den Bornova Belediyesi ve İYTE (İzmir Yüksek Teknoloji Enstütüsü) ortak olarak yer alıyor. 7 farklı Avrupa ülkesinden şirketler, belediyeler ve araştırma enstitülerinin bulunduğu 21 ortaklı projenin koordinatörlüğünü İspanya'da bulunan AIMPLAS isimli teknoloji merkezi yürütüyor. 42 ay sürecek projenin 493 bin liralık bütçesinin tamamı Avrupa Komisyonu tarafından finanse ediliyor.