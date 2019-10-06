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Paylaş İnsani Yardım Derneği'nden köy okullarına kırtasiye yardımı

Paylaş İnsani Yardım Derneği, Gaziantep'teki köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye yardımı yaparak oyuncak dağıttı.

06.10.2019 11:26Paylaş İnsani Yardım Derneği'nden köy okullarına kırtasiye yardımı
Paylaş İnsani Yardım Derneği, Gaziantep'teki köy okullarında eğitim gören çocuklara kırtasiye yardımı yaparak oyuncak dağıttı.
Paylaş İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Celalettin İncioğlu, yaptığı açıklamada, Gaziantep'in köy okullarındaki çocuklara kırtasiye malzemelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol topları ve fileler dağıttıklarını kaydetti.
Çocukların kendileri için çok değerli olduğunu belirten İncioğlu, şöyle devam etti:
"Dernek olarak onlara verdiğimiz hediyeleri alırken ki mutluluklarını görmek bizleri memnun ediyor. Bu tür yardım faaliyetleriyle mümkün olduğunca fazla öğrenciye ulaşmak istiyoruz. Gittiğimiz köylerde destekçilerimizden aldığımız bağışlar ile çocuklara kırtasiye malzemelerinin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol topları ve fileleri de dağıtıyoruz. Aynı zamanda onların tebessümlerine de şahit oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz, yarınlarımız."

Gaziantep, basketbol, Futbol, Güncel

Kaynak: AA

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