Paylaşımında vücut hatları belli olan oyuncu Leyla Tanlar'a takipçilerinden uyarı: Derhal bunu sil

Paramparça dizisinde Cansu karakteriyle çok sevilen Leyla Tanlar, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

2014 yılından itibaren yer aldığı Paramparça dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun, spor kıyafetiyle verdiği pozdaki detay, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

"BU POZU DERHAL SİL"

Tanlar'ın "Kadınlar yerine göre giyinmeli' tweetleri okuyorum" notuyla yaptığı paylaşımda, vücut hatlarının belli olması takipçilerinin hoşuna gitmedi. Güzelliğine vurgu yapan takipçileri Tanlar'a, verdiği pozun hoş olmadığını ve derhal silmesi gerektiği uyarılarında bulundu.

ŞORT PAYLAŞIMINA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Genç oyuncunun bu paylaşımı, Ömür Gedik'in yaptığı şort paylaşımına gönderme olarak yorumlandı.