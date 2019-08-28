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Paylaşımında vücut hatları belli olan oyuncu Leyla Tanlar'a takipçilerinden uyarı: Derhal bunu sil

Paramparça dizisinde Cansu karakteriyle tanınan oyuncu Leyla Tanlar, paylaşımıyla tepki çekti. Vücut hatlarının belli olduğunu söyleyen takipçileri oyuncuya "Fotoğrafını sil" çağrısı yaptı.

28.08.2019 12:26
Paylaşımında vücut hatları belli olan oyuncu Leyla Tanlar'a takipçilerinden uyarı: Derhal bunu sil

Paramparça dizisinde Cansu karakteriyle çok sevilen Leyla Tanlar, sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

2014 yılından itibaren yer aldığı Paramparça dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun, spor kıyafetiyle verdiği pozdaki detay, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

"BU POZU DERHAL SİL"

Tanlar'ın "Kadınlar yerine göre giyinmeli' tweetleri okuyorum" notuyla yaptığı paylaşımda, vücut hatlarının belli olması takipçilerinin hoşuna gitmedi. Güzelliğine vurgu yapan takipçileri Tanlar'a, verdiği pozun hoş olmadığını ve derhal silmesi gerektiği uyarılarında bulundu.

ŞORT PAYLAŞIMINA GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Genç oyuncunun bu paylaşımı, Ömür Gedik'in yaptığı şort paylaşımına gönderme olarak yorumlandı.

Paylaşımında vücut hatları belli olan oyuncu Leyla Tanlar'a takipçilerinden uyarı: Derhal bunu sil

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YORUMLAR (13)
YASLI KURT: 70-80 LI YILLARDA HATLAR DAHA BELIRGIN OLSUN DIYE PAMUK KULLANILIRDI DEVIR DEGISTI TEKNOLOJI GELDI SIMDI SAHADA DEGIL EKRANDA KES YAPISTIR SIL TEMIZLE EKSIK YERLERI TAMAMLAMA SANATI GELISTI
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ASDASA: eyy tanrım neden böyle güzel kadınları bu ülkede yaratttın :D bu ülke linç ülkesi, böyle vizyonsuzlar içinde bu insanlara yazık oluyor herkes çamur atıyor :D ey rabbim sesimi duy şu zavallılardan arındır ülkeyi amin 3
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ÖZGÜR VATANDAŞ: Size ne kardeşim insan istediği gibi giyinir burnunuzu her şeye sokmayın beğenmiyorsan sen giyme yada eşine giydirtme herkes size göre mi yaşayacak insanların özel hayatını şekillendiremezsiniz. Herkes özgürdür başörtüsü takan kadında özgürdür mini etek giyen kadında özgürdür. Herkes özgür iradesi ile istediğini giyer. Siz kimsiniz tövbe haşa ALLAH mısınızda insanları yargılıyorsunuz. Günahsa herkesin kendi günahı.
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5 6
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BERRA: Fazla birseyler var sanki
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ÇOK ZARİF KISKANMAYIN: MİLLETİN NELER YAPTIĞI ORTADA. . ŞU ZARİF HATUN DA ÖYLE OLMAZ BÖYLE OLUR DERCESİNE VERMİŞ POZU. . CESARET İŞİ BÖYLE FOTOĞRAF. . BANA ÇOK İTİCİ VE ÇİRKİN GELMEDİ. . SANATSAL BAKTIM KONUYA. . ÇOK GÜZEL FOTOĞRAFLAR BENCE. . DURMAK YOK YOLA DEVAM. . :):)
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3 9
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KIZGIN: Rezillllllllllllllllllllllllllll
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FİZİKÇİ: NİYE UYARIYORLAR Kİ? VÜCUT HATLARI GAYET GÜZEL GÖRÜNÜYOR. . İLK DEFA MI VÜCUT HATTI GÖRMÜŞ BU İNSANLAR?
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16 5
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GÖREMEDİM: Neresi iğrenç ben bişey göremedim
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AT HIRSIZI: ne gerek var ya kalsın silme lazım olur bizlere
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Y HASAN: hahahaha sampanya misali diyorsun
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