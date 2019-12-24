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'Paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı! ABD'li ünlü rapçi, sokakta para saçtı

'Blueface' olarak bilinen ABD'li rap şarkıcısı Johnathan Michael Porter, bir caddede lüks cipinin üstüne yanında getirdiği poşetlerdeki parayı insanlara saçtı.Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı.

24.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:25

ABD'li rap şarkıcısı 'Blueface' bir caddede aracının üzerine çıkarak yanında getirdiği poşetlerdeki parayı çevredeki insanlara saçtı. Şarkıcı o anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaşırken, görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu.

'PAYLAŞMA MEVSİMİ' NOTUYLA PAYLAŞTI

'Blueface' olarak bilinen rap şarkıcısı Johnathan Michael Porter, Los Angeles şehrinde bulunan Skid Rov bölgesinde, lüks cipinin üzerine çıkarak çevresinde toplanan insanlara para saçtı. Şarkıcı, yanında getirdiği poşetlerdeki paraları saçmaya başladığı anları sosyal medya hesabından 'paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı.

ARACA TIRMANANLAR OLDU

Görüntülerde, çevredekilerin aracın etrafına toplandığı ve şarkıcının saçtığı paraları yakalamaya çalıştıkları görüldü. Bazı kişilerin de aracın üzerinde kalan paraları almak için araca tırmandığı görüldü.

TAKİPÇİLERİ ARASINDA TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Şarkıcının sosyal medya hesabından yayınladığı bu görüntüler takipçileri arasında da tartışmalara neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü şarkıcının para saçmasını 'aşağılayıcı' olarak yorumlarken, bir bölümü de bunu 'cömertlik' olarak nitelendirdi.

'Paylaşma mevsimi' notuyla paylaştı! ABD'li ünlü rapçi, sokakta para saçtı

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Porter, Magazin

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (6)
ADINIZI YAZIN: BENCE DE AŞAĞILAYICI. .
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GERÇEKCİ: Her seferinde Nihat DOĞAN olmak kolay değil diyordun Nihat bey, hadi bak tam zamanı :))) sahalarda görmek istiyoruz sizi ::))
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SAKARYALI HATUN: Eminem,dünyanın en yakışıklı ve başarılı rapçisi bence. :))))))
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SAKARYALI HATUN: Adanalı baboş,kimsenin bir şeyine ihtiyacım yok!Terbiyeni takın! :(((((
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İTALİANO: No Sinyorita..
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ADANALI BABOŞ: Sana ne verdi ? adam para veriyor :D anladın sen.
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