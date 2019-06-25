25.06.2019 09:44
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Paylaştığı fotoğrafta göğsü görünen Hadise'ye tepki yağdı

Cesur pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaktan çekinmeyen Hadise, fotoğrafındaki göğüs ucu detayını fark etmeyince takipçilerinden tepki gecikmedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beğenileri toplayan Hadise , hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarıldı.

DETAYI FARK ETMEDİ

Paylaştığı son fotoğrafta ise herkese mutlu haftalar dileyen Hadise , cesur kıyafetindeki göğüs ucu detayını fark etmedi. Fotoğrafı fan sayfalarında paylaşılan şarkıcıya yorum yağdı.

"HİÇ Mİ FARK ETMEDİN"

Ancak ünlü şarkıcının dikkatli takipçileri, Hadise 'nin göğüs ucunun göründüğünü ve bu fotoğrafı hemen kaldırması gerektiği konusunda "Göğüs görünüyor hiç mi farkına varmadın" uyarılarında bulundular.

FOTOĞRAFI SİLMESİ BEKLENDİ

Takipçilerinden gelen tepkiler üzerine fotoğrafı silmesi beklenen Hadise 'ye yapılan kötü yorumlara tepkiler de geldi. Hadise 'nin sıkı fanları, ünlü şarkıcıya olan sevgilerini yorumlarda belirtti.

Paylaştığı fotoğrafta göğsü görünen Hadise'ye tepki yağdı
sosyal medya , hadise , Magazin

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YORUMLAR(14)
ODUNKAFA:Kandırıldık yine koca reis ucunu göremedim :))))
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ÜLKEM:Cok güzel sin
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..:reziller yaa rezillll nasıl dıkkat cekıceksınız tab
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SAADET YILMAZ:Kendilerini güzel sanıyor üstünü başını açıp, süsleyenler. Oysa Mevlana ne güzel de diyor ''En güzel süs, edeptir''.
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AKYAZILI PAŞALI:Bunlar biryerlerini göstererek milyonları götürüyor. bende sabahlara kadar 3 kuruş kazanmak için E5 otoban kenarında kamyoncuları memnun etmek için bekliyorum. kamyon kasalarında yatmaktan dizlerim yara oldu. kamyoncuların kalın dingilleride bana geçtiğinde teker gibi dönüyorum
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