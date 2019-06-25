Paylaştığı fotoğrafta göğsü görünen Hadise'ye tepki yağdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla beğenileri toplayan Hadise , hayranları tarafından göğüs ucunun gözüktüğü konusunda uyarıldı.

DETAYI FARK ETMEDİ

Paylaştığı son fotoğrafta ise herkese mutlu haftalar dileyen Hadise , cesur kıyafetindeki göğüs ucu detayını fark etmedi. Fotoğrafı fan sayfalarında paylaşılan şarkıcıya yorum yağdı.

"HİÇ Mİ FARK ETMEDİN"

Ancak ünlü şarkıcının dikkatli takipçileri, Hadise 'nin göğüs ucunun göründüğünü ve bu fotoğrafı hemen kaldırması gerektiği konusunda "Göğüs görünüyor hiç mi farkına varmadın" uyarılarında bulundular.

FOTOĞRAFI SİLMESİ BEKLENDİ

Takipçilerinden gelen tepkiler üzerine fotoğrafı silmesi beklenen Hadise 'ye yapılan kötü yorumlara tepkiler de geldi. Hadise 'nin sıkı fanları, ünlü şarkıcıya olan sevgilerini yorumlarda belirtti.