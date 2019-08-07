PayTR/Tombul: Online alışverişte dolandırıcılığa dikkat

PayTR Genel Müdürü Tarık Tombul, bayram tatili yaklaşırken tüketicilerin online alışverişlerinin yüzde 18 arttığına işaret ederek, dolandırıcılık vakalarının da yükselişe geçtiğini belirten, gerçek dışı fiyatlardan kaçınılması uyarısında bulunarak, online alışverişlerde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

Mağazanın güvenilirliği: Tıpkı fiziksel mağazalar gibi güven veren online mağazalarda yüksek kaliteli ürünlerin bulunması olası. O yüzden alışveriş yapılacak web sayfasının ya da online mağazanın güvenilir olması çok önemli.

Gerçek dışı fiyatlardan kaçının: İnternet üzerinde birçok mağaza ve e-ticaret sitesi satışını yaptıkları ürünlerde kendilerini diğer mağazalardan daha avantajlı kılacak indirimler yapabiliyor. Ancak indirimli fiyatın, normal fiyatın yarısı gibi çok aşağısında olduğu zamanlarda dikkatli olmak gerekiyor.

Kullanıcı yorumları, yeni alıcıların fikirlerini belirliyor: Özellikle fikrini kesinleştirmemiş alıcılar için kullanıcı yorumları çok değerli bir kılavuz haline geliyor. Çünkü bu yorumların içerisinde ürüne yönelik beklentiler ve beklentinin ne derece karşılandığına dair bilgiler yer alabiliyor.

Web sayfasında ürün veya hizmete dair detaylı bilgiler yer almalı: Güvenilir sayfalardan bile alışveriş yaparken istenmeyen bir ürünü satın almak mümkün. Uzun vadede iade gibi süreçlerden kaçınmak için web sayfasında yer alan detaylı bilgiler kısmını dikkatli okumak faydalı oluyor.

Ödemelerinizi güvenli yöntemlerle yapın: Bu aşamada üç ana kurala dikkat etmek gerekiyor. İlk aşamada ödeme sayfalarının güvenli olması şart. Tarayıcıda kilit veya anahtar sembolü varsa ve sayfanın URL adresi "https" ile başlıyorsa, o ödeme sayfası güvenli demektir. İkinci kural ise kredi kartıyla ödemeyi tercih etmek. Kredi kartıyla yapılan ödemelerde dolandırıcılıkla karşı karşıya kalındığında, işlemi iptal ederek parayı daha kolay bir şekilde geri almak mümkün. Son kural ise başka bir banka hesabına doğrudan para transferinin yapılmaması. Ek olarak, güvenli olan sayfalar, alternatif ödeme yöntemi olarak kullanıcısına linkle veya sanal kartla ödeme imkanı da sunuyor. - İstanbul

Kaynak: DHA