Payu, Türkiye'yi Bölgesel Merkez Yapacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:01



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:01

Üye iş yerine farklı lokal ödeme yöntemi sunan PayU, Türkiye 'yi bu bölgede bir merkez olarak konumlandırmayı planladığını açıkladı.Türkiye'nin ilk ödeme servis sağlayıcısı olan PayU Türkiye, Türkiye pazarında yedi yılı geride bıraktı. Türkiye'ye giriş yaptıkları 2011 yılından bu yana ödeme teknolojileri konusunda pazara birçok oyuncu ve farklı çözümün girdiğini belirten PayU Türkiye CEO 'su Emre Güzer, "Son yıllarda ülkemizde finans dünyasında inanılmaz bir hareketlilik yaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye'de de artan ödeme ve finans ihtiyaçlarıyla beraber sunulan hizmetler gün geçtikçe çeşitleniyor. Farklı ülkelerde de faaliyet gösteren bir şirket olmamız, dünyadaki teknolojik trendleri ve kullanıcı ihtiyaçlarını tespit etme konusunda bize inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Tüm çalışmalarımızı temel bir misyonla gerçekleştiriyoruz: Ekosistemi kalkındırmak" dedi."Türkiye yatırımları artacak"Önümüzdeki dönem PayU'nun Türkiye yatırımlarını artıracağını söyleyen PayU EMEA CEO'su Mario Shiliashki şöyle konuştu: "Biz korkanlardan değiliz, Türkiye'de yatırıma devam edeceğiz. Türkiye'de önemli fırsatlar var. Her yıl ulaştığımız büyüme rakamları şaşırtıcı derecede iyi. Türkiye en öncelikli pazarlarımızdan biri. Ayrıca start-up ekosisteminin de olgunlaşmaya başladığını gözlemliyoruz ve Türkiye'deki yatırımlarımıza devam edeceğiz"."Küresel projelere odaklanacağız"Türkiye'de bankacılığın dünya standartlarında ve çok gelişmiş bir sistem olduğunun altını çizen Emre Güzer, "Fakat finansal teknolojiler konusunda bakış açısı değişikliğine ihtiyaç var. Kilit nokta geliştiricilere daha fazla fırsat sağlanması. Ekosistemin güçlenmesi için ödeme kuruluşlarının ve bankaların uygulamalarını geliştiricilere açmaları gerekiyor. Böylece, her türlü kişi ya da kuruluş farklı finansal çözümlerle ortaya çıkıp nakitsiz toplum hedefine katkı sağlayabilecektir" dedi.PayU Türkiye'nin gelecek hedeflerinden de bahseden Güzer, "Önümüzdeki dönemde de her zaman olduğu gibi tüketici ihtiyaçlarını iş ortaklarımızın desteklerini alarak teknolojiyle şekillendirmeye devam edeceğiz. 2019 küresel projelere ve işbirliklerine ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak. Aynı zamanda Türkiye'yi de bu bölgede bir merkez olarak konumlandırıp farklı ürünler ve hizmetler için denemeler yapmayı planlıyoruz. Her halükarda yoğun çalışmalarımızdan en karlı çıkan tarafın işyerlerimiz olacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL