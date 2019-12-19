Pazar akşamlarının sevilen dizisi Şampiyon setinde doğumgünü sürprizi

Şampiyon ekibi Tolgahan Sayışman ve Erkan Avcı 'ya sette kutlama yaptı.

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi ve oğlu Efehan'ın da sürpriziyle şenlenen sette hem Tolgahan Sayışman hem Erkan Avcı'ya doğum günü kutlaması yapıldı.

Pazar akşamlarının sevilen dizisinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı, İlayda Alişan, Halit Özgür Sarı, Şahin Kendirci, Berna Koraltürk, Mehmet Bozdoğan, Bahar Süer, Berk Yaygın, küçük oyuncu Emir Özyakışır gibi başarılı oyuncular yer alıyor.