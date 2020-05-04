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Pazar alanları yeniden tasarlanıyor

Adana'da semt pazarlarında sosyal mesafeye uyulmasını kolaylaştırmak için pilot pazar olarak seçilen Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Semt Pazarı'nda, tezgahların önüne işaretli kutucuklar çizildi.

Pazar alanları yeniden tasarlanıyor
04.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:24
Adana'da semt pazarlarında sosyal mesafeye uyulmasını kolaylaştırmak için pilot pazar olarak seçilen Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Semt Pazarı'nda, tezgahların önüne işaretli kutucuklar çizildi. Alışveriş anında durulması ve durulmaması gereken noktaların işaretlenmesinin ardından bilgilendirme yapıldı.

Alışveriş yapan vatandaşlar arasından en az 1 metre mesafe olmasının amaçlandığı ve uygulamaya geçildiği çalışmayla ilgili, Çukurova Belediyesinin zabıta görevlileri, pazarcılar ve alışveriş yapan vatandaşlar bilgilendirildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, pilot uygulamanın başladığı pazarda incelemelerde bulundu. Başkanlar, işaret ve kutucuklarla belirlenen bölümler dahilinde alışveriş yapıp beklemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Sosyal mesafeye uyulmasının korona virüsün yayılmasıyla mücadelede çok önemli olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, "Semt pazarları, marketler ve insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilmesi, el hijyeni ve maske takılması çok önemli. Bilim insanları bu konularda gerekli uyarıları sürekli yapıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Güzelyalı Semt Pazarı'nda böyle bir uygulama başlattık. Tezgahların önünde alışveriş yapan insanlarımız arasında 1, 1.5 metre mesafe olması için boyalarla kutucuklar işaretlendi. Zabıta ve güvenlikten arkadaşlarımız, vatandaşlarımızı kurallara uymaları ve işaretlenen alanlarda durmaları konusunda ikaz ediyor. Semt pazarlarındaki sosyal mesafe ihlallerini önlemek için, vatandaşlarımızın işini işaretlerle kolaylaştırmak istedik. Biz vatandaşlarımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Lütfen korona virüs tehdidini ciddiye alalım. Az kaldı. Hep birlikte inşallah güzel günlere ulaşacağız. Bu tür işaretli ve sosyal mesafe duyarlılığının üst seviyede yaşandığı pazarlarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz. Semt pazarları ilçe belediyelerimizin yetki alanında ama biz korona virüsle mücadelede vatandaşımızın sağlığını koruyacak her türlü tedbiri almak için iş birliği yapıyoruz. Pazar alanlarında tezgahları ve alışveriş yapan insanları en az 1'er metrelik mesafelerini koruyacakları kutucuklar içerisine yönlendirerek, insan yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan örnek bir uygulama olmasını umuyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çukurova, Pilot, Adana, Güncel, Haber

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