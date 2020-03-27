Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazar alışverişi öncesi ellerini dezenfekte ediyorlar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gece yayımladığı pazar satış yerleriyle ilgili ek genelge kapsamında, Kahramanmaraş'ta pazar yerlerine el dezenfektanı standı kurdu.

27.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:24
Pazar alışverişi öncesi ellerini dezenfekte ediyorlar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gece yayımladığı pazar satış yerleriyle ilgili ek genelge kapsamında, Kahramanmaraş 'ta pazar yerlerine el dezenfektanı standı kurdu. Pazara gelen vatandaşlar, önce ellerini dezenfekte ediyor sonra alışveriş yapıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, genelge üzerine pazar yerlerine gidip koronavirüs kapsamında tedbirleri artırdı. Tedbirler kapsamında bugün kurulan tüm pazarlar dezenfekte edildi. Daha sonra pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıtan ekipler, girişlere de dezenfekte standı kurdu. Çocuklar için dezenfekte ilacı daha alçak bir noktaya yerleştirildi. Pazara gelen vatandaşlar stantlarda önce ellerini dezenfekte ediyor, sonra da pazara girerek alışveriş yapıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye olarak üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Vatandaşlardan da başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili birimlerin uyarılara dikkat etmelerini isteyen Okay, şunları söyledi:

?"Bu çalışmalar ilçe genelinde devam etmektedir. Şu anda kalabalık ortam olarak gördüğümüz pazar yerleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Burada faaliyet gösteren esnaflarımıza ve vatandaşa hijyenik bir hizmet sunması adına eldiven ve maske dağıtıyoruz. Bunun yanı sıra esnafımızın ve vatandaşlarımızın bilgilenmesi adına broşürler dağıtıyoruz. Yine pazar yerlerimizin giriş ve çıkışlarında dezenfekte stantları oluşturduk. Vatandaşlarımız giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte edebiliyorlar. Ayrıca pazar yerlerimizin genel dezenfektesi için de ilaçlama işlemlerimiz devam ediyor. Almış olduğumuz bu tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru içindir. Onların bu konuda anlayış göstermeleri de bizlerin aldığı tedbir kadar değerli ve önemlidir. Bizim isteğimiz vatandaşlarımızın kesinlikle çok acil gereksinim haricinde evlerinden çıkmamalarıdır. Yaşlı veya genç fark etmeksizin evlerimizde vakit geçirmeliyiz. Birlikte bu işin üstesinden geleceğimize inancım tamdır."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Pazar alışverişi öncesi ellerini dezenfekte ediyorlar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere’de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış Haberler
İngiltere'de bilançosu ağırlaşıyor! Ölüm ve vaka sayısında yüksek artış
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'den yazlıkçılara "gelmeyin" uyarısı - Haber 18:48: Hayvan çiftliğinde kendini iple tavana astı - Haber 18:48: Kerkük'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası - Haber 18:48: İspanya'da "Kovid-19 gerekçesiyle işten çıkarma" yasaklandı - Haber 18:48: Artvin'de Vefa Sosyal Destek Grubu 569 vatandaşın ihtiyacını giderdi - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:44: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber