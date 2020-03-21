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Pazar alışverişi yapan vatandaşlara dezenfektan sıkıldı

Pazar alışverişi yapan vatandaşlara dezenfektan sıkıldı Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe pazarında alışveriş yapan vatandaşlara, Pazar esnaflarına ve yoldan geçen araç sürücülerine el dezenfektanı sıkıldı.

21.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:32
Pazar alışverişi yapan vatandaşlara dezenfektan sıkıldı
NEVŞEHİR - Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe pazarında alışveriş yapan vatandaşlara, Pazar esnaflarına ve yoldan geçen araç sürücülerine el dezenfektanı sıkıldı.
Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bugün kurulan pazarda alışveriş yapan vatandaşlara, Pazar esnaflarına ve yolda geçen araç sürücülerine el dezenfektanı sıkıldı. Sabahın erken saatlerinde pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar Ürgüp Belediyesi ekipleri tarafından yapılan bu uygulamadan son derece memnun olduklarını ifade ederken Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'te sosyal medyadan tüm ilçe halkını mümkün olmadığı sürece dışarı çıkmamaya davet etti. Pazar alışverişi yapan vatandaşlara dezenfektan sıkıldı

Kaynak: İHA

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Pazar alışverişi yapan vatandaşlara dezenfektan sıkıldı
Etiketler : Ürgüp Belediyesi, Ürgüp, Genel

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