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Pazar alışverişine daha çok yaşlı vatandaşlar çıktı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde salgının etkilerini azaltmak için önlemler alınırken, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan bir semt pazarında pazarcıları ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda gün boyu uyardı.

25.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:12
Pazar alışverişine daha çok yaşlı vatandaşlar çıktı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde salgının etkilerini azaltmak için önlemler alınırken, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan bir semt pazarında pazarcıları ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda gün boyu uyardı. Öte yandan semt pazarında alışveriş yapanların büyük çoğunluğunun yaşlı vatandaşlar olması ise dikkat çekti.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs salgını nedeni ile Türkiye genelinde birçok önlem alındı. Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan bir semt pazarına giderek eldiven denetiminde bulundu. Pazarı gezen ekipler, pazarcıları ve vatandaşları kurallara uymaları konusunda sürekli uyardı. Ellerinde eldiven olmayan pazarcılar, zabıta ekiplerinin uyarıları karşısında eldiven takmak zorunda kaldı. Öte yandan önlemlere rağmen vatandaşlar günlük yaşamlarını da sürdürmeye çalışıyor. Pazarda alışveriş yapanlarının çoğunluğunun yaşlı vatandaşlardan oluşması ise dikkat çekti. Ayrıca vatandaşlardan kimisi hiçbir önlem almazken, kendisini maske, eldiven ve kolonya ile virüsten korumaya çalıştıkları görüldü.

"Eşim gelemiyor, mecbur geldim"

Kalabalık ortama girmek istemediğini ama mecbur geldiğini belirten Müslüm Türkoğlu, "Eşim gelemiyor, mecbur geldim. Evim buraya çok yakın. Eşim rahatsız mecburiyetten geldim. Vatandaşları rahatsız etmek istemedim" dedi.

"Kronik hasta değilim neden maske takayım"

Maske takmayı reddettiğini ve sağlıklı olduğunu söyleyen Enver Kızılcam, " Kronik hasta değilim neden maske takayım? Aslanlar gibi turp gibi adamım. Uzmanlar 'kronik hastaysanız takın yoksa takmayın' diyor. Uzak durmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"Annem evde onun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkmak zorundayım"

Uyarılara rağmen pazara gelen Fevziye Eroğlu, "Ben 65 üstü değilim. Annem evde onun ihtiyaçlarını karşılamak için çıkmak zorundayım. Maskenin koruyuculuğuna inanmıyorum. Ben eve gidince temizliğimi tam yapıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, Zabıta, Güncel

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