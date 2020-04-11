Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pazar alışverişine gelenler için dezenfektan tüneli kuruldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı, bugün tedbirli olarak yeniden açıldı.

11.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:07
Pazar alışverişine gelenler için dezenfektan tüneli kuruldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı, bugün tedbirli olarak yeniden açıldı. Tek noktadan kontrollü giriş ve çıkış oluşturularak, alana dezenfektan tüneli yerleştirildi. Pazara gelenlerin uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Keşan Hıfzıssıhha Kurulu'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halk pazarı, bugün alınan tedbirler kapsamında yeniden açıldı. Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, girişte vatandaşların ateşini ölçererek, maske dağıttı. Cumartesi pazarına belediye ekiplerince tek bölgeden giriş ve çıkış oluşturularak, dezenfektan tüneli yerleştirildi. El dezenfektanının da bulunduğunda alanda tünel, püskürtme yöntemiyle vatandaşların kıyafetlerini dezenfekte etti.

Sebze ve meyve satışı yapan esnaf ise sosyal mesafe kuralına uyarak tezgahlarını kurdu. Pazarcıların maske ve eldiven takmaları zorunlu hale getirilirken, müşterin ürünleri seçmesine ise izin verilmedi. Pazara çıkanlara, belediye hoparlörlerinden sık sık alışverişlerini tamamlamalarının ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarı yapıldı. Pazara gelenlerin uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

'OLAĞANÜSTÜ ÖNLEMLER ALDIK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da pazar yerine gelerek, denetimde bulundu. Pazar yerinde sıkı tedbirler alındığını belirten Helvacıoğlu, "Herkesin ateşini ölçüyor ve maskesi olmayanlara da maske veriyoruz. Pazar yerine 2 noktadan giriş çıkışlar sağlanıyor. Ayrıca dezenfeksiyon tüneli yerleştirdik. Sosyal mesafenin korunduğu, seçmecenin olmadığı bir ortam yarattık. Büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen biz burada pazarımızı kurduk. Vatandaşlarımızı sık sık anonslarla uyarıyoruz. Olağanüstü önlemler aldık. Polis, bekçi, zabıta ve pazarcılarımız her konuda vatandaşa yardımcı oluyor" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Keşan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Haberler ›› Güncel ››Pazar alışverişine gelenler için dezenfektan tüneli kuruldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:40: Muş'ta vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyuyor - Haber 15:39: Sokakta yaşayan vatandaş uzun ikna sonucu otele yerleştirildi - Haber 15:39: Sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı - HATAY/KAYSERİ/DİYARBAKIR/ - Haber 15:38: Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı - Haber 15:38: Bursa'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 15:21: Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın - Haber 15:05: Sancaktepe'de genç eczacı, koronavirüse yenik düştü - Haberler 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler