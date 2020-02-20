Haberler » Güncel » Pazar arabasını çalan kadın, güvenlik kamerasında - Haber

Pazar arabasını çalan kadın, güvenlik kamerasında

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

20.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:33
'in ilçesinde, bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Caddesi 2. Ara Sokağında, bir kişi içi dolu pazar arabasını bisiklet tamircisinin önüne bırakarak içeri girdi.
Bir süre sonra dışarı çıkan pazar arabasının sahibi, eşyalarının içinde olduğu arabanın yerinde olmadığını gördü.
Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pazar arabasının sokak kenarında gören bir kadının arabayı alarak sakin bir şekilde uzaklaştığı görülüyor.
Pazar arabasını çalan kadın, güvenlik kamerasında

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:30:12