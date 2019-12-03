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PAZAR ÇADIRI UÇMASIN DİYE TUTTU AMA KENDİSİ UÇTU

Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu.

03.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:51PAZAR ÇADIRI UÇMASIN DİYE TUTTU AMA KENDİSİ UÇTU

'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddeyli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Çadırın havalanması

-Pazarcının yükselmesi


- İstanbul

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA

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