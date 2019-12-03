Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu

Kadıköy'de pazarcı, çadır kurarken ip koptu. Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

METRELERCE YUKARI YÜKSELDİ

Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

ÖNCEDEN DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir görüntü, geçtiğimiz ay Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaydedilmişti. Sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, etkili olan hortum sebebiyle iş yeri önünde bulunan şemsiye ile birlikte havalanmıştı. Hortumun etkisini kaybetmesiyle düşen Çanak, yaralanmıştı.