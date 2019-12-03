Haberler » Güncel » Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu - Haber

Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir pazarcı çadır kurarken ip koptu. Pazarcı, şiddetli rüzgar sebebiyle havalanan çadırın ipini bırakamayınca metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

03.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:32

'de pazarcı, çadır kurarken ip koptu. Şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

METRELERCE YUKARI YÜKSELDİ

Kadıköy Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta bir pazarcının şiddetli rüzgar nedeniyle çadırın ipi koptu. Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı da metrelerce yukarı yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.

ÖNCEDEN DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir görüntü, geçtiğimiz ay Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaydedilmişti. Sebze halinde çalışan Mehmet Ali Çanak, etkili olan hortum sebebiyle iş yeri önünde bulunan şemsiye ile birlikte havalanmıştı. Hortumun etkisini kaybetmesiyle düşen Çanak, yaralanmıştı.

Pazarcı, havalanan çadırını uçmasın diye tutarken kendisi uçtu

Kadıköy, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak - Haber
13:46 Cinsel istismar suçundan yargılanan Yunan milyarder 58 milyon dolar ödeyecek - Haber
13:46 Yürüme engelli genç, yamaç paraşütüyle uçtu - Haber
13:41 Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği - Haber
13:41 Minik yürekler Kozan'da engelleri aştı - Haber
13:28 Trump'tan Kim Jong-un açıklaması: Ona 'Roket Adam' diyorum çünkü roket fırlatmayı seviyor - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haberler
10:30 Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
3.12.2019 13:47:51