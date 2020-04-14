Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Pazar esnafı 150 aileye gıda yardımı yaptı

Kırşehir'de, ihtiyaç sahipleri için kampanya başlatan pazar esnafı, 150 aileye yardımda bulundu.

14.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:22
Kırşehir 'de, ihtiyaç sahipleri için kampanya başlatan pazar esnafı, 150 aileye yardımda bulundu.
Kırşehir Sabit ve Seyyar Satıcılar Esnaf Odası öncülüğünde başlatılan kampanyada esnafın verdiği sebze, meyve, yumurta ve çeşitli gıda maddelerinin bulunduğu malzemeler, kapalı pazar yerinde poşetlendi.
Mahalle muhtarlarının da yardımıyla araçlara yüklenen yardım paketleri, belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Oda Başkanı Süleyman Akagündüz, dağıtım öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya pazarcıların öncülüğünde 300'e yakın esnafın katkı sağladığını söyledi.
Poşetlerin içinde pırasadan elmaya, yumurtadan ekmeğe kadar çeşitli gıda maddeleri olduğunu belirten Akagündüz, ihtiyaç sahibi olan ve işini kaybeden 150 aileye yardımların ulaştırılacağını ifade etti.
Akagündüz, "Kırşehir pazar esnafı ile dar gelirli ve işini kaybetmiş vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledik. Bu duyarlı davranışa her kesimin katılımını bekliyoruz. Temel gıda ihtiyaçlarını esnaf arkadaşlarımızla topladık." dedi.
Öte yandan, gıda yardımı yapılacağını duyan ve pazar yerine gelen bazı vatandaşlar da poşetlerden alarak evlerine götürdü. Görevliler, vatandaşları sosyal mesafe kuralını ihlal etmemeleri konusunda uyardı. Pazar esnafı 150 aileye gıda yardımı yaptı

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››Pazar esnafı 150 aileye gıda yardımı yaptı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:57: Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde korona virüsü önlemleri - Haber 18:56: Depremin kayıp çocuklarını anlatan "45 saniye" internetten yayınlandı - Haber 18:56: Etiyopya Başbakanından koronavirüsle mücadelede desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü - Haber 18:56: Karabük'te temizlik işçisi bulduğu cüzdanı polise teslim etti - Haber 18:53: Evden çıkamayan kadının tarlasını jandarma sürdü - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 17:59: Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı - Haber