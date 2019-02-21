Pazar Esnafı ve Vatandaşlara Sahte Para Uyarısı

Kaynak: AA

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, pazar esnafı ve vatandaşlara yönelik sahte para uyarısı yaptı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, önleyici polislik hizmetleri kapsamında pazar yeri esnaf ve alışverişe gelen vatandaşları sahte para, hırsızlık, yankesicilik olaylarına yönelik bilgilendirme çalışması yaptığı belirtildi.Polis ekiplerinin, sahte paranın ayırt edilebilmesini içeren bilgilerin yer aldığı broşürleri dağıttığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Vatandaş ve esnafımıza yönelik, Türk parasını sahtesinden ayırt eden özellikler, etraflarında olan olaylara karşı duyarsız kalmamaları, hırsızlık, yankesicilik konularında dikkatli olunması, terk edilmiş, bırakılmış, unutulmuş valiz, çanta, el bagajı, poşet, sırt çantası gibi nesneleri görmeleri halinde nasıl davranacakları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Bir suçun işlendiğine tanıklık etmeleri durumunda, her türlü şüpheli durumda zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat hattını arayarak veya bizzat polis merkezine giderek kolluk birimlerini bilgilendirmeleri gerektiği anlatıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak pazar esnafı ve vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunarak, dolandırıcılık olaylarında daha hassas olmaları istendi. Güvenilir ve huzurlu bir Kırşehir için önleyici polislik hizmetlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir."