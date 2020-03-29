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Pazar esnafına önlük dağıtıldı

Pazar esnafına önlük dağıtıldı Seyhan Belediyesince üretilen önlükler, pazar esnafına dağıtıldı.

29.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:17
Pazar esnafına önlük dağıtıldı
ADANA - Seyhan Belediyesince üretilen önlükler, pazar esnafına dağıtıldı.
Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarında geçici olarak yasaklanan "Elle seçme" uygulamasını ve fiyat denetimini yaptı. Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri pazara gelen vatandaşın ateşini ölçerek muhtemel bir hastanın başkalarına korona virüs bulaştırmasının önüne geçiyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da Adana Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay ile birlikte korona virüs tedbirlerini ve uygulamaları yerinde denetledi.
Korona virüs salgını nedeniyle daha hijyenik bir çalışma ortamı oluşumuna katkı vermek üzere "Kıyafet Atölyesi"nde dikilen pazar önlükleri, Başkan Akay ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Akçay tarafından dağıtıldı.
Başkan Akay, Akkapı semt pazarında gerçekleşen pazar önlüğü dağıtımında esnafa, daha etkin hijyen sağlanması için maske ve eldiven de verdi. Adana Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay'ın da katıldığı dağıtımda Başkan Akay esnafın hijyen kurallarına uymasını ve kişisel mesafeyi koruması konusunda hatırlatıcı bilgiler verdi. Başkan Akay hijyen kurallarına uygun şekilde esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Semt Pazarcıları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay'da Başkan Akay'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Pazar esnafına önlük dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Seyhan, Adana, Yerel

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Pazar esnafına önlük dağıtıldı

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