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Pazar esnafından Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret

Sandıklı Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ali Çiçek ve beraberindeki pazar esnafı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

02.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:28 Pazar esnafından Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret
Sandıklı Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ali Çiçek ve beraberindeki pazar esnafı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş'ın da katıldığı ziyarette pazar esnafının sorunları, istekleri ve bundan sonraki süreçte yapılması düşünülen yenilikler görüşüldü.

Pazarcıların ve vatandaşların mağdur olmamaları, 2020 yılındaki fiyat belirleme çalışmaları ile ilçede kurulan pazarların genel sorunları ve çözüm yolları konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Başkan Çöl, ziyarette, Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ali Çiçek'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Mustafa Çöl, Ali Çiçek, Güncel

Kaynak: AA

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