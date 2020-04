Pazar esnafından sosyal mesafeli mağduriyet açıklaması

Kaynak: İHA

Pazar esnafından sosyal mesafeli mağduriyet açıklamasıÇANAKKALE - Çanakkale 'de semt pazarları, koronavirüs (Covid-19) salgınını önlemek için İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından haftada 4 günden 2 güne indirildi. Bir hafta öncesinden mal tedarik ettiğini söyleyen esnaf, pazarların her gün belli saatlerde açık olmasını istedi. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde korona virüs salgını nedeniyle semt pazarları için bir karar alınmış ve haftada 4 gün olan pazarlar 2 güne düşürülmüştü. Bu durumdan dolayı mağdur olduğunu iddia eden esnaf, Kapalı Cuma Pazarı'nda sosyal mesafe kuralına uyarak bir araya geldi. Alınan karar nedeniyle mallarının elde kaldığını söyleyen esnaf, yetkililerden yardım istedi.Haftada 2 gün kurulacak semt pazarlarına daha çok insan geleceğini ve bu nedenle sağlık açısından daha riskli olacağını kaydeden pazar esnafı Hulusi Demiroğlu, "Burada yoğunluk söz konusu olursa bizim de hayati riskimiz artıyor. O yüzden büyüklerimiz her gün burada pazar yaptırsınlar, biz de meyve ve sebzemizi getirip satalım" dedi. Demiroğlu şöyle devam etti: "Buradaki sosyal mesafe 3'er ya da 5'er metre olsa sıkıntı olmaz. Pazarı her gün açarsak hiçbir sıkıntı kalmaz. Hem halka hizmet ucuz olur hem de vatandaş sorun yaşamaz. Şuan burada 1 TL ile 4 TL arasında domates satılıyor ama markete gittiğiniz zaman 6 TL'den satılıyor. Pazar kurulmazsa insanlar bu sefer bu malları marketlerden almak zorunda kalacak."