03.07.2019 15:43
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Pazar esnafının su ve trafik sıkıntısı
Kaynak: DHA
Güncel
Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü
Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Sosyal medya devi Instagram'a erişim sağlanamıyor
75'lik dede, eşiyle sorunlarını çözmek isteyen kadınları iğrenç tuzağına düşürdü
Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor
Okul bahçesinde "sigaraya kasnak atma oyunu"na idari işlem başlatıldı
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