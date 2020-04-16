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Pazar girişinde tek sıra, tezgahta yan yana

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar semt pazarına tek tek alınırken, içeri giren vatandaşların ise yan yana alışveriş yaparak, kurallara uymadığı görüldü.

16.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:25
Pazar girişinde tek sıra, tezgahta yan yana

ANTALYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar semt pazarına tek tek alınırken, içeri giren vatandaşların ise yan yana alışveriş yaparak, kurallara uymadığı görüldü.

Antalya 'da, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında, pazar yerine girişler tek kapıdan gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerinin, pazar girişinde sosyal mesafeye uyarak sırayla içeri aldığı vatandaşlar, kapıda yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Zabıta, pazara gelenlere sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısı yaptı. Giriş kapısında belirli zaman aralıklarında içeri girenlerin, dışarıda uyulan sosyal mesafeye tezgah başında dikkat etmediği gözlendi. Pazar alanında herkesin maske ve eldiven kullanmasına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmemesi, şaşkınlık yarattı. Bazı vatandaşların da yasak olmasına rağmen ürünlerini seçerek satın aldığı gözlendi.

Pazara girmek için sırada bekleyen bir vatandaş, dışarıda uzun süre sırada bekleyenlerin pazar içinde sosyal mesafeye dikkat etmemesinden dolayı alışveriş yapmadan geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, tepki gösterdi.

Pazarda alışverişe gelen Şengül Kaplan, "Sosyal mesafeye uyarak içeri alınmak çok güzel. Sağlımız için çok önemli. Dışarıda tedbir alınmaya çalışılıyor ama içerde insanlar dikkat etmiyor. Dikkat etseler sağlığımız için çok iyi olacak" dedi.

Erdal Kapı da "İçerisi çok kalabalık. Sıra bile çok kalabalık. Dışarıda bile sosyal mesafeye pek dikkat edilmiyor. Uygulayamıyoruz ve ne yaptığımızı bilemediğimiz haldeyiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Güncel
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