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Pazar günü ve 30 Ağustos'da 4 cadde trafiğe kapatılacak

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Pazar günü Cumhuriyet Bayramı provası, 30 Ağustos Cuma günü ise kutlamalar dolayısıyla 4 caddenin trafiğe kapatılacağını bildirdi.

23.08.2019 17:23 Pazar günü ve 30 Ağustos'da 4 cadde trafiğe kapatılacak

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Pazar günü Cumhuriyet Bayramı provası, 30 Ağustos Cuma günü ise kutlamalar dolayısıyla 4 caddenin trafiğe kapatılacağını bildirdi.


Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:


"25 Ağustos 2019 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanında yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2019 Cuma günü Bayram Töreninde; saat 09.15'ten itibaren Cumhuriyet Meydanının (Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi) trafiğe kapatılacaktır." - KAYSERİ


Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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