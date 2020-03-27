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Pazar kapandı, esnaf futbol oynadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye tarafından kapatılan giysi pazarındaki esnaf, pazar alanı içinde futbol oynadı.

27.03.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:47
Pazar kapandı, esnaf futbol oynadı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında belediye tarafından kapatılan giysi pazarındaki esnaf, pazar alanı içinde futbol oynadı.

İnegöl merkez pazar yerinde her hafta cuma günleri kurulan giysi pazarı, İnegöl Belediyesi'nce koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında geçici olarak kapatıldı. Tezgah kurmaya gelen esnaf, pazarın kapandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine bir araya gelen esnaf, futbol oynadı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: İnegöl, Futbol, Güncel

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