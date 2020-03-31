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Pazar ve marketlerde bilgilendirmeler yapıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona Virüsü ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge çerçevesinde pazarlar ve marketlerde bilgilendirme gerçekleştirdi.

31.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:21
Pazar ve marketlerde bilgilendirmeler yapıldı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Korona Virüsü ile mücadele kapsamında yayınlanan genelge çerçevesinde pazarlar ve marketlerde bilgilendirme gerçekleştirdi.

Giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerinin pazarlarda satışının durdurulması kararı üzerine harekete geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, alınan tedbirler kapsamında bilgilendirmelerde bulundu. Pazar yerleri ve marketlerde ambalajsız satılan yaş sebze ve meylerin tüketicilerce temas edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek satışı hususunda da kontroller gerçekleştiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kişisel hijyen kurallarına uymayan esnaflara da uyarılarda bulundu. Öte yandan çocukları olası hastalıktan korumak için marketler ve pazarlarda ailelere çocuklarıyla dolaşma yasağı da getirilirken anne ve babalardan çocuklarının sağlığı için gereken hassasiyeti göstermeleri talep edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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