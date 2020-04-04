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Pazar ve marketlere maskesiz girilmesine izin verilmedi

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerle pazar ve marketlere maske takmadan girilmesine izin verilmiyor.

04.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:04
Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerle pazar ve marketlere maske takmadan girilmesine izin verilmiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da denetimler artırıldı.
Polis ve zabıta ekiplerince pazar ve marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların maske ile geçişine izin veriliyor, uyarılar yapılıyor.
Türk Kızılay Elazığ Şubesi tarafından da pazara gelen vatandaşlara maske dağıtılıyor.
Ekipler ayrıca vatandaşları sosyal mesafe ve hijyen kuralları konusunda da bilgilendiriyor.
Maskenin yanı sıra eldiven de dağıtılan pazarda sebze ve meyvelere eldivensiz temasa izin verilmiyor.
Türk Kızılay Elazığ Şubesi Genel Hizmet Yöneticisi Gökhan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar ve market gibi insanların toplu halde bulunduğu yerlerde maske kullanılmasının zorlu hale geldiğini söyledi.
Yasağın ilk günü olması dolayısı ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Türk Kızılay olarak maske dağıttıklarını ifade eden Güneş, "İnsanların mağdur olmaması için ücretsiz maske dağıtıyoruz. Gün boyu 5 bin civarında maske dağıtımı yapacağız." dedi.
Pazar esnafından Faruk Doğan, pazara maskesiz girişin yasaklanmasının yerinde bir karar olduğunu belirtti.
"Müşteriler eldivensiz ve maskesiz geldiği zaman kendilerini uyarıyoruz. Burada seçme alışverişe de izin vermiyoruz." diyen Doğan, maske dağıtan Türk Kızılay ekiplerine teşekkür etti.
Vatandaşlardan Yusuf Samet Kaya, maske takmayı unuttuğunu belirterek, kendilerine maske dağıtan Türk Kızılay ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Kaya, "Artık sosyal mesafeyi koruyarak temizlik kurallarına daha da dikkat edeceğiz. Eldivensiz ve maskesiz dolaşmayacağız." diye konuştu. Pazar ve marketlere maskesiz girilmesine izin verilmedi

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Elazığ, Güncel

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Pazar ve marketlere maskesiz girilmesine izin verilmedi
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