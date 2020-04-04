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Pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi

Kayseri, Kırıkkale ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar pazar yeri ve marketlere maske takarak giriyor.

04.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:53
Kayseri , Kırıkkale ve Niğde 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar pazar yeri ve marketlere maske takarak giriyor.
Niğde
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağazalar ve marketleri denetleyerek maskesiz alışverişe izin vermedi.
Toplu taşıma araçlarına maskesiz binenleri de uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti.
Ekipler, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı.
Öte yandan, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerinde tek yerden giriş ve çıkış uygulaması başlattı. Pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Niğde, Güncel

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Pazar ve marketlere vatandaşlar maskeyle geldi
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